جدة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسناقش الوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز مع رؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بالجامعات السعودية ، آلية التمويل والإستثمار في الأوقاف ، والسياسات المُتبعة في هذا الشأن .جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر الذي عُقد اليوم بحضور مسئولي الوقف العلمي برؤساء أقسام الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي بالجامعات السعودية ، وذلك بمقر المعهد الإسلامي بالجامعة في جدة .واستعرض المدير التنفيذي للوقف العلمي الدكتور عصام حسن كوثر في ورقة عمل بعنوان " تجربة الوقف العلمي في التمويل والإستثمار الوقفي" أهم المبادئ العلمية للتمويل والإستثمار الوقفي، وأبرز الإستراتيجيات والسياسات التي يتبعها الوقف العلمي في هذا الصدد ، مؤكداً أن تنويع محفظة الإستثمار الوقفية وفقًا لمعطيات السوق يُعد من العوامل المهمة في تحقيق أهدافها الإستثمارية، وأهمية تكاتف المجتمع بمؤسساته وأفراده لدعم الأوقاف نظرًا لأهمية دورها في تنمية المجتمع .من جانبه أفاد مدير تطوير المشاريع بالوقف العلمي خالد عمر الفين أن الوقف العلمي يسعى إلى دعم الحراك العلمي والبحثي في المجتمع في مختلف المجالات المجتمعية الحيوية وفق الأولويات المجتمعية، وأن دعم الوقف العلمي لهذا الاجتماع جاء في سياق سلسلة من المبادرات التي تهدف لدعم صناعة الأوقاف بالمملكة بصفة خاصة ، وأن الوقف العلمي بصدد إطلاق أول برنامج ماجستير نوعي في الأوقاف بالشراكة مع معهد الاقتصاد الإسلامي .وبحث الاجتماع تأليف مقررات أكاديمية نوعية لهذا البرنامج بحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين في الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي ، ومن ثم جرى تكريم الحضور .//انتهى//00:30ت م