القاهرة 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال حرصه على دعم التعاون العربي ومواجهة الأزمات والتحديات التي تهدد الأمن القومي.جاء ذلك في كلمته عقب تسلمه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي من رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية الحبيب المالكي.وقال الدكتور عبد العال " نحن حريصون كل الحرص على مد جسر التعاون بين الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي وكافة البرلمانات الوطنية لتحقيق المزيد من التضامن ومساندة الحكومات في مواجهة الأزمات الراهنة التي باتت تهدد الأمن القومي".وشدد على أن الظروف الحالية التي تعيشها أمتنا العربية تفرض على اتحادنا مزيداً من المسؤوليات التي تتطلب دعم الجميع لمساعدته على تعزيز دوره وإتاحة الفرصة أمامه للقيام بدوره في إطار دعم منظومة العمل العربي المشترك، داعياً الجميع إلى بذل أقصى الجهود للارتقاء بمهام الاتحاد وتوفير كافة سبل الدعم والموارد البشرية والضرورية اللازمة لتكون هذه المؤسسة قادرة على الوفاء بجميع التزاماتها على المستويين الإقليمي والدولي.// انتهى //00:34ت م