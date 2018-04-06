الرياض 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واساعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم نرويجي بقيادة حكم الساحة سفين موين ومساعديه كيم هاقلوند وماغنوس لونبيرغ لإدارة مواجهة الأهلي والهلال التي ستقام بعد غد السبت ضمن الجولة 25 من الدوري السعودي للمحترفين.وسيقود الطاقم النرويجي المباراة بدلاً عن الطاقم السعودي المكون من حكم الساحة فهد المرداسي والمساعدين عبدالله الشلوي ومحمد العبكري الذي كلف بإدارتها في وقت سابق.وجاء قرار تعيين الطاقم النرويجي لإدارة المباراة بناء على رغبة الناديين .// انتهى //01:06ت م