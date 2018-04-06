جيزان 19 رجب 1439 هـ الموافق 05 أبريل 2018 م واسانطلقت مساء اليوم فعاليات مبادرة الجمعية السعودية للإدارة التابعة لجامعة الملك سعود والمقامة تحت عنوان " مبادرة إرادة وعزيمة " ضمن فعاليات " فخر واعتزاز " وذلك بمقر الخيمة المخصصة للدورات التدريبية بالواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وأوضحت مشرفة الفعاليات بفخر واعتزاز البندري بنت علي السمحان أن اليوم الأول للفعالية تضمنت دورة تدريبية بعنوان " التحفيز الذاتي " قدمها المستشار التربوي وعضو مجلس إدارة جمعية المدربين السعوديين حسن بن أحمد الزهراني وهدفت إلى تعريف 70 مشاركاً ومشاركة بماهية التحفيز الذاتي وأنـواعه وآثاره الكبيـرة عـلى أداء الشخص، والتعـريف بالأســاليب والطُرق التي تُساعــد على التحفيز ، وتوضيح معوقات التحفيز الذاتي والوسائل الفعالة للتغلب على تلك المعوقات .من جانبها بينت مشرفة الجمعية السعودية للإدارة المدربة نادية بنت ثواب الجعيد , أن مشاركة الجمعية السعودية في فعالية فخر واعتزاز يأتي انطلاقاً من دورها الريادي في خدمة أفراد المجتمع و تنمية الفكر العلمي في مجال الإدارة وتطويره , وإتاحة الفرصة للعاملين في المجالات الإدارية للإسهـام في حركة التقدم العلمي ونشر الفكر الإداري ضمن اهتمامات الجمعية وتقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في المجالات القيادية و الإدارية في المؤسسات والهيئات.// انتهى//01:48ت م