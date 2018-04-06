أحد المسارحة 19 رجب 1439هـ الموافق 05 أبريل 2018م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا , المرحلة الثانية من برنامج " حملة المشكاة .. دعوة حكمة وموعظة حسنة " , وذلك بجامع الدحمان بالمحافظة .ويتضمن البرنامج درسين علميين , الأول في شرح " زاد المستقنع " يُقدمه الدكتور علي بن محمد عطيف , والثاني في شرح كتاب " عمدة الفقه " يُقدمه أحمد بن عبدالله حكمي .ويأتي برنامج " حملة المشكاة " ضمن سلسلة البرامج الدعوية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي .// انتهى //01:50ت م