واشنطن 19 رجب 1439 هـ الموافق 5 أبريل 2018 م واسنفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون دانا وايت عن انسحاب القوات الأميركية من سوريا.وقالت المتحدثة في تصريحات للصحافيين اليوم إن الحملة على داعش لم تنته بعد ، والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتنفيذ مهمتها في سورية التي تتمثل في هزيمة التنظيم الإرهابي.وأضافت: "سنستمر في التركيز على محاربة داعش، لا يزال التنظيم تهديدًا إقليميًا، والتحالف الدولي ملتزم بضمان محاربة العنف الراديكالي أينما كان".وفي نفس السياق ، أكد مدير هيئة الأركان المشتركة الأميركية كينيث ماكينزي عدم وجود مهلة أو مدة زمنية لإنهاء المهمة العسكرية في سورية، التي تتركز على مكافحة داعش والقضاء عليه.// انتهى //05:15ت م