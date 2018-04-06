الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مناطق (القصيم، حائل ، الجوف، تبوك، الرياض، الحدود الشمالية، الشرقية، نجران, جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والاوسط و جنوبية الى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة تتحول مساءً الى جنوبية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .// انتهى //06:05ت م