الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي حاكم الشارقة ونائبه في وفاة الشيخ أحمد القاسمي.الأمير محمد بن سلمان لـ«Time»: إيران العدو الأكبر .. ولولا تدخل السعودية لتكررت مأساة «داعش» في اليمن.خالد الفيصل يرعى الحفل الختامي لفعاليات ملتقى مكة الثقافي.إطلاق اسم خادم الحرمين على الحديقة العالمية في الرياض.ضمن زيارة ولي العهد.. إبرام 5 اتفاقيات مع كبرى شركات الترفيه في العالم.فعاليات «مسك للفنون» تلفت الأنظار في لوس أنجلوس.مركز الملك سلمان يواصل إغاثة اليمنيين في الحديدة وتعز.تواصل التظاهرات الاحتجاجية في الأحواز للأسبوع الثاني.الجيش اليمني يحرز تقدماً كبيراً في مديرية نهم شرق صنعاء.مسؤول يمني يُثمن دعم وإسناد دول التحالف العربي لاستعادة الشرعية في بلاده.وزير الإعلام اليمني يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإنقلابيين لإطلاق كافة المعتقلين.اكتمال وصول المجموعة 12 من ضيوف الملك سلمان للعمرة.المؤتمر السعودي الدولي للتعليم الطبي يفعل الفرص الوظيفية.رئيس الاتحاد البرلماني العربي: حريصون على مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي.اتحاد القدم يعتمد مشاركة سبعة لاعبين أجانب في القائمة الأساسية لأندية دوري المحترفين.// يتبع //06:07 ت م 03:07جمت