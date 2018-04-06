وركزت الصحف على عديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وجاءت افتتاحية صحيفة "اليوم" تحت عنوان (صناعة الترفيه والرؤية الشاملة) إذ قالت: عندما شرعت المملكة في اعداد تفاصيل رؤيتها الطموحة 2030 لقيام اقتصاد جديد لا تعتمد أدواته على النفط بل على توطين الصناعة ونقل التقنية وتنويع مصادر الدخل، لم يكن التركيز منصبا على توطين الصناعات العسكرية وغيرها من الصناعات الثقيلة والخفيفة فحسب بل كان التركيز منصبا أيضا على مختلف الصناعات الأخرى ذات التنويع لقيام ذلك الاقتصاد الجديد والمنشود ومنها صناعة الترفيه.وأضافت: إزاء ذلك جاء استعراض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أثناء زيارته الحالية للولايات المتحدة أوجه التعاون في قطاعات الترفيه والثقافة وصناعة الأفلام كمنطلق آخر من منطلقات الرؤية، فجذب منتجات الترفيه وتوطينها بالمملكة له مردود فاعل وايجابي على الحركة الترفيهية المنتظرة في عصر تعددت فيه أدوات الترفيه فأضحت عاملا مهما وحاسما لرفد الاقتصاد في أي دولة تهتم بتلك المنتجات وتهتم بتطويرها.وبينت: أن مدينة «والت ديزني» الأمريكية تعد من أكبر المدن الترفيهية في العالم، وقد بحث سموه أثناء زيارته الحالية سبل التعاون مع المسؤولين عنها، وبحث الفرص النادرة والحيوية التي توفرها المملكة لقطاع الترفيه وأهمية تواجد البنية التحتية لهذا القطاع وفقا للتعامل المأمول للاستفادة من الخدمات والمنتجات المتوافرة في تلك المدينة الترفيهية الرائدة وفرص جذبها للمملكة.وتابعت: وفي ذات الشأن فان سموه تباحث مع رؤساء شركات صناعة الاعلام والترفيه الأمريكية لقيام جسر من التعاون المثمر بين المملكة ومجموعة من رؤساء تلك الشركات لاستعراض امكانية نقل التقنيات الحديثة في مجالات الاعلام والترفيه المختلفة للمملكة والاستفادة منها في صناعة الترفيه التي جاءت في صلب الرؤية المستقبلية للمملكة.وخلصت: للوصول الى تلك الغاية المرجوة فلا بد من الاهتمام بنقل وتوطين الصناعات والتقنيات الحديثة الى المملكة كخطوة هامة من أجل تحديث وتطوير اقتصاد المملكة، وهذا ما تسعى اليه القيادة الرشيدة، ومن خطوات تلك الغاية الاستفادة من الصناعة الترفيهية كرافد مهم من روافد الاقتصاد الجديد المعتمد أساسا على تنويع مصادر الدخل، وصناعة الترفيه واحدة من أهم مصادر التنويع ومن أهم قنواته.// يتبع //06:07 ت م 03:07جمت