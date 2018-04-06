طوكيو 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم على صعود.وأضاف مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 52ر27 نقطة، أو ما يعادل 13ر0% ، ليصل إلى 94ر21672 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39ر2 نقطة، أو ما يعادل 14ر0% ، ليصل إلى 00ر1727 نقطة.// انتهى //06:13ت م