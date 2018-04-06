طرابلس 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، دعوة رئيس مجلس النواب عقيله صالح، خلال مشاكتة أعمال البرلمان العربي في دورتة الـ 27، الدول التي تتدخل في الشأن الليبي بترك الليبيبن للاختيار بإرادة حرة.وأشارت صحف الجمعة إلى مطالبة وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، المجتمع الدولي بالمساعدة في حماية حدود ليبيا، ودعوته في كلمتة بالاجتماع الوزاري التشاوري لدول عدم الإنحياز، إلى تكاثف الجهود لـ "مواجهة تنامي ظاهرتي الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في ليبيا".وبينت إعلان الشركة العامة للكهرباء حدوث انقطاع تام للكهرباء بالمناطق الممتدة من البريقة غربًا وحتى الحدود المصرية شرقًا وفي مناطق جالو والكفرة جنوبًا، دون إيضاح الأسباب.وواصلت صحف ليبيا اهتمامها بالأوضاع الإقليمية، حيث تحدثت عن الوضع في اليمن والعراق وسوريا.// انتهى //09:25ت م