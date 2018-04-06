كوالالمبور 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم، حل البرلمان تمهيدًا للانتخابات التشريعية التي تشكل تحديًا لرئيس الحكومة.ونقل التلفزيون الوطني الماليزي عن نجيب قوله "أود إبلاغ السكان بأنني التقيت الملك وطلبت موافقته على حل البرلمان غدًا".ويفترض أن تعلن اللجنة الانتخابية موعد الانتخابات التي ستجرى على الأرجح بالأسابيع المقبلة.// انتهى //09:29ت م