القاهرة 20 رجب 1439هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد البرلماني العربي في تحقيق الاصطفاف العربي أمام التحديات والأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي.ونشرت تشديد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول صدقي صبحي، على أن بلاده تخوض معركة مستمرة ضد قوى التطرف والإرهاب التي تسعى إلى عرقلة مسيرة الشعب المصري وما حققه طوال الفترة الماضية من إنجازات.وركزت صحف الجمعة على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة.وعرجت على موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع لمجلس الأمن القومي على إبقاء قواته في سوريا لفترة أطول.وتطرقت إلى البيان المشترك الذي أصدرته الدول الغربية وتوعدت خلاله نظام الأسد بمحاسبته بعد عام على هجوم خان شيخون الكيميائي بمحافظة إدلب السورية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن القمة الثنائية المرتقبة التي ستجمع زعيمي كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والمقرر عقدها في 27 أبريل الجاري.// انتهى //11:22ت م