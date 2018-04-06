الخرطوم 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، اتهام الرئيس السوداني عمر البشير، جنوب السودان بإيواء ودعم متمردي السودان بالمعينات والسلاح.وركزت على إقرار مجلس الوزراء السوداني أمس، مشروع قانون يفرض عقوبات رادعة على تجار العملة ومهربي الذهب، تصل إلى السجن 10 سنوات ومصادرة المضبوطات.ونقلت صحف الجمعة عن وزير المالية السوداني محمد عثمان الركابي، أن بلاده تعتزم بيع صكوك دولية بنحو مليار دولار في العام الجاري للمساعدة في تمويل الميزانية.ونشرت إعلان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن تفكيك ثلاث شبكات إجرامية وضبط نحو خمسة آلاف حبة ترامادول و 15 جوال قات بحوزتها في مناطق متفرقة بولايتي شمال دارفور، والخرطوم.وعرجت على مطالبة منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ألين نوديهو بضرورة أن تتوصل الأطراف المتورطة في نزاع جنوب السودان إلى تسوية سياسية والسماح بسيادة السلامفي الدولة الوليدة.ولفتت الصحف الانتباه إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين ومتطرفين يهود.وأشارت إلى مطالبة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته لكي توقف جبهة البوليساريو توغلاتها الخطيرة للغاية في المنطقة العازلة في الصحراء الغربية.وسلطت صحف السودان الضوء على بيان الجيش الفرنسي، أن قوات من فرنسا ومالي قتلت نحو 30 مسلحًا، خلال اشتباك مسلح بمنطقة قريبة من الحدود مع النيجر.// انتهى //11:22ت م