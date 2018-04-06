بيروت 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس، أن مؤتمر دعم الاستثمار والإصلاحات في لبنان"سيدر" الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية، دليل على دعم المجتمع الدولي للبنان، بوصفه العمود الأساس للاستقرار في المنطقة.وتناقلت الأنباء المتعلقة بمستجدات الأزمة السورية مبرزة إعلان الأمم المتحدة أمس، أن ما يصل إلى 100 ألف شخص عادوا إلى مدينة الرقة السورية بعد تحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، إثر حملة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.وأخبرت صحف الجمعة عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، على حدود قطاع غزة المحاصر.وتابعت المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نظيره الياباني شينزو آبي في طوكيو أمس، وتمحورت حول حول العلاقات بين البلدين وقضايا المنطقة .ولفتت إلى اللقاء الذي جمع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي مع المبعوث الخاص لجامعة الدول العربية إلى ليبيا صلاح الدين الجمالي أمس، ومناقشتهما تطورات الوضع في ليبيا والجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي شامل للأزمة هناك .وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية أمس عن مقتل 3 إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة الإسماعيلية شرق البلاد.// انتهى //11:22ت م