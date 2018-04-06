سـول 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأصدرت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم، حكمًا بالسجن 24 عامًا بحق الرئيسة الكورية الجنوبية المعزولة بارك غيون هي، بتهمة الفساد.ودانت المحكمة غيون هي، بتهمة تلقى رشى والإكراه واستغلال السلطة، وأمرتها بدفع غرامة بقيمة 18 مليار وون (17 مليون دولار).وقال القاضي "أحكم على المتهمة بالسجن 24 عامًا ودفع 18 مليار وون بشكل غرامة".// انتهى //11:23ت م