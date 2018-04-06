الباحة 20 رجب 1439هـ الموافق 06 أبريل 2018م واستلقت عمليات مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة ، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم الجمعة ، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد يصحبها رياح نشطة يتحد من مدى الرؤية الأفقية .وأفاد التنبيه أن الحالة تستمر من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 7 مساءً ، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة وقلوة وبلجرشي .وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي ، بجميع المواطنين والمقيمين ، إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر السيول المنقولة وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها ، مؤكداً اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإكتروني www.998.gov.sa وبوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للإطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .‎// انتهى //11:25ت م