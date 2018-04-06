إسلام آباد 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 مأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، دعوة رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي للمجتمع الدولي إلى التعاون لمكافحة الإرهاب من جذوره.وتابعت زيارة وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان إلى روسيا لحضور مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، وإشادته بجهود روسيا في دعم التعاون الإقليمي لإنهاء النزاع في أفغانستان.وأشارت صحف الجمعة إلى تجديد باكستان دعوتها للهند لبدء محادثات السلام الشامل أملاً في تخفيف التوتر وحل الخلافات الثنائية.وأخبرت عن عزم باكستان حكومة وشعباً على اعتبار اليوم يوماً للتضامن مع الشعب الكشميري لدعم حقه المشروع في تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.وعرجت الصحف إلى العلاقات الباكستانية الأفغانية وعزم رئيس الوزراء الباكستاني القيام بزيارة رسمية اليوم إلى أفغانستان لبحث العلاقات الثنائية وعملية السلام الأفغانية.وتناقلت استنكار الحكومة الباكستانية والعلماء لمقتل عشرات الأطفال من حفظة القرآن الكريم بغارة نفذتها القوات الأفغانية على مدرسة إسلامية في إقليم قندوز شمالي أفغانستان.في الشأن الأمني.. تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل جندي واثنين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات وقعت بإقليم بلوشتسان ونجاح الشرطة الباكستانية في اعتقال أحد أهم إرهابيي حركة طالبان باكستان.// انتهى //11:26ت م