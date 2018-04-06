القاهرة 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واساستنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دور العبادة والمحاولات المتكررة لطمس التاريخ الإسلامي وصبغ المنطقة بالطابع اليهودي.وقال الشيخ حسين في حديث، إن المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس عربية الهوية إسلامية الملامح، رافضًا ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من فرض السيادة الإسرائيلية على القدس، التي هي احتلال قائم بالقوة ومحاولات شرعنته بكل الوسائل ولا أساس له في القوانين الدولية كافة.وأوضح أن التقارب وتحقيق المصالحة واجب على الشعب الفلسطيني، لأن حجر الزاوية في كل ما يمكن أن يتعلق بالقضية الفلسطينية مبنى على الشعب الفلسطيني.// انتهى //11:26ت م