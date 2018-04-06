رام الله 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، استشهاد مواطن فلسطيني جراء استهدافه بصاروخ من طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة غزة، فيما استشهد فلسطينيين آخرين متأثرين بجروح أصيبا فيها خلال مواجهات الجمعة الماضية مع قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة.وأشارت صحف الجمعة إلى التقريره الشهري الصادر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أبرز خلاله الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 فلسطينيًا، واعتقلت 550 آخرين، وهدمت 26 بيتًا ومنشأة، خلال شهر مارس المنصرم.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث أولت اهتمامًا بتأكيدات رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إنه بدأ بتوجيه الدعوات الرسمية لأعضاء المجلس الوطني داخل الوطن وخارجه للمشاركة في دورة المجلس التي ستعقد في مدينة رام الله خلال الفترة من 30 أبريل حتى الرابع من مايو 2018، تحت عنوان "القدس، وحماية الشرعية الفلسطينية".وأوردت الصحف أقوال مدير عام وحدة الوساطة والمساندة في وزارة العلاقات الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا اندري خرونخلد، أن الموضوع الفلسطيني سيبقى موضوعًا مركزيًا لحكومة وشعب جنوب إفريقيا، خاصة أننا سندخل عضوية مجلس الأمن.ونشر إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء منذ بداية "مسيرات العودة" ولغاية أمس الخميس، بلغ 19 شهيدًا، فيما اصيب1492 مواطنًا بجراح مختلفة من بينهم 46 حالة وصفت بالخطيرة.وتحدثت صحف فلسطين عن تأكيدات الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة العربية، ما هي إلا سبب لاستمرار تدفق اللاجئين والنازحين بشكل غير مسبوق منذ ثماني سنوات، نتيجة الأزمات والنزاعات المسلحة التي ألمت بعدد من الدول العربية.// انتهى //11:26ت م