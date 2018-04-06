الباحة 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسدعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في منطقة الباحة، ممثلةً في البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، الحرفيين والحرفيات في المنطقة ، إلى المبادرة بالتسجيل في جائزة سوق عكاظ للابتكار والإبداع الحرفي، البالغ قيمة جوائزها 300 ألف ريال، موزعة على 4 فائزين في كل مجال، ليكون عدد الفائزين 24 فائز وفائزة.وتقام فعاليات هذه الجائزة ضمن مسابقات الدورة الثانية عشرة لسوق عكاظ 1439هـ، خلال الفترة من 13 – 29 شوال 1439هـ بأرض السوق بمحافظة الطائف .وتعد جائزة عكاظ للابتكار والإبداع الحرفي إحدى أهم الجوائز الثقافية في المملكة، وتقام ضمن فعاليات سوق عكاظ التاريخية، وتشمل مجالات الجائزة جميع أعمال المنتجات الحرفية التي لها طابع ابتكاري إلى جانب تلك التي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية: السدو، والنسيج، والسجاد اليدوي، وأعمال الكروشية اليدوية، التطريز، والأزياء التراثية، صناعة ونحت ونجارة المنتجات الخشبية، صناعة المنتجات اليدوية من النخيل، الرسم أو النحت أو الزخرفة اليدوية على أي مادة طبيعية، المنتجات الحرفية الأخرى التي لها طابع ابتكاري.وبينت الهيئة أن التسجيل يجرى حالياً إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للجائزة shp.gov.sa ويستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري .// انتهى //11:36ت م