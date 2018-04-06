عمّان 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأدان الاردن اليوم، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد المسجد الأقصى، خصوصًا الاقتحامات الاستفزازية للمتطرفين إلى باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي بحماية الشرطة الإسرائيلية.وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إن الأعياد الدينية اليهودية أصبحت مناسبات لزيادة التوتر في الحرم الشريف من خلال الممارسات المُدانة والمرفوضة من قبل الجماعات المتطرفة بحماية الشرطة الإسرائيلية، التي تنتهك حرمة هذا المكان المقدّس وتستفز مشاعر المُصلين فيه.وأكّد المومني في بيان صحفي، أن مثل هذه التصرفات الاستفزازية وغير المسؤولة مُدانةً ومرفوضة، وتمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وانتهاكًا أيضًا لكافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد ضرورة احترام أماكن العبادة للديانات كافة.وشدد الوزير الأردني على أن الحفاظ على الهدوء في الحرم يأتي من خلال احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وإدارة المكان الشرعية المتمثلة بإدارة أوقاف القدس.// انتهى //11:36ت م