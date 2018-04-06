الباحة 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واساختتمت أمس أعمال ورشة العمل التطويرية " المهارات الحديثة في العمل الخيري والاجتماعي " التي نظمها المجلس التنسيقي للجهات الخيرية بمنطقة الباحة ، " بحضور أكثر من 60 مشاركاً ، وذلك بقاعة جمعية البر الخيرية بالفرعة بني سار " إسعاد " .وتناولت الورشة محاور متعلقة بعمل الجمعيات الخيرية ودور العاملين والمتطوعين فيها حيث استعرض مدير مشروع تعزيز العمل الاجتماعي التنموي ومستشار المجلس التنسيقي بمنطقة الباحة المستشار والمدرب ماهر أبو حجله، جملة من المعلومات العلمية والخبرات العملية وتجارب تطبيقية خلال الجلسات الثمانية للورشة ، متناولاً المفاهيم الأساسية في العمل الخيري والاجتماعي ، إلى جانب عرض بعض المهارات الحديثة للمشاركين لتطبيقها في جهاتهم الخيرية من مهارات دراسة احتياجات ومشاكل المجتمع المحلي وتوليد أفكار المشاريع ، ومهارة استخدام تحليل "سوات"، وإعداد إستبانات التقييم المؤسسي ، كما تم تعريف تعرف المشاركون بمهارة التخطيط وإعداد الخطط والموازنات التقديرية لأعمال منظماتهم التطوعية .من جانبه أعرب الأمين العام للمجلس التنسيقي بمنطقة الباحة علي بن جمعان آل سرور ، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس المجلس التنسيقي على دعمه وحرصه على تطوير العمل الخيري والاجتماعي ، منوهاً برعاية مؤسسة الملك خالد الخيرية لأعمال المجلس التنسيقي.// انتهى //13:19ت م