لندن 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم، اعتقاد أجهزة الأمن البريطانية أنها قد حددت موقع المختبر الروسي السري التذي قام استخدامه في تصنيع غاز الأعصاب السام المستخدمة في الهجوم على سيرجي ويوليا سكريبال.وتناولت صحف الجمعة انخفاض أداء قطاع الخدمات البريطاني خلال شهر مارس الماضي بنسبة 5.13 بالمائة مقارنة مع شهر فبراير.وأشارت إلى قرار قاضي محكمة في كوريا الجنوبية بسجن الرئيسة السابقة بارك غيون هاي مدة 24 عامًا بعد إدانتها في قضية فساد أقصتها من منصبها.وسلطت الضوء على إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليمات إلى المسؤولين بالنظر إلى فرض تعريفات إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الصين.وتناقلت الصحف اتهام روسيا بريطانيا بـ "اختلاق قصة مزيفة" حول قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته، وحذرتها من "اللعب بالنار".وكتبت صحف بريطانيا عن اتهام الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما، بالفساد المرتبط باتفاق أسلحة أبرم عام 1990.// انتهى //13:21ت م