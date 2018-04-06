جيزان 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، الليلة الماضية ، انطلاق فعاليات " أبطال الحد .. فخر واعتزاز " في موسمها الثاني بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان, وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا المنظمة للفعاليات ، وذلك بالواجهة البحرية في الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وفور وصول سموه قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح الفعاليات والمعرض المصاحب وتجول والحضور على أٌقسام وأجنحة المعرض الذي يمثل مشاركة القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي وسلاح الإشارة وسلاح المهندسين والأسلحة والمدخرات ووحدات المضليين والقوات الخاصة , ومستشفى القوات المسلحة وقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان.واستمع سموه لشرح مفصل من القائمين على المعرض أبرز جهود القوات المسلحة وحرس الحدود ومختلف القطاعات العسكرية في الذود عن حدود الوطن والدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين , من خلال ما وفرته القيادة الرشيدة من آليات وإمكانيات وأسحلة متطورة , والجهود والبطولات التي سجلها جنودنا البواسل في التصدي للمليشيات الحوثية من خلال عاصفة الحزم وإعادة الأمل.كما شملت الجولة الجناح الخاص بمشاركة القطاعات المدنية والخدمية والقطاع الخاص في فعاليات "فخر واعتزاز " التي ستتواصل فعالياتها على مدى أربعة أيام.بعد ذلك بدء الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقيت كلمة الجنود المرابطين بالحد الجنوبي ألقاها نيابة عنهم العقيد محمد بن خليل أبو دية أعرب فيها عن سعادة الجميع بالقيام بالأعمال والمهام في الحد الجنوبي خدمة للدين ثم الملك والوطن بكل فخر واعتزاز وقوة وثبات للوقوف في وجه كل من يحاول الاعتداء على حدود الوطن والنيل من مقدساته ومواطنيه.ونوه أبو دية بما يجده أبناء هذه البلاد الطاهرة خاصة منسوبي القوات العسكرية من دعم ورعاية واهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وما يجده الجنود المرابطين بالحد الجنوبي في منطقة جازان من متابعة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه , سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.إثر ذلك ألقى رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات "فخر واعتزاز" فهد بن علي السمحان كلمة رفع في مستهلها آسمى آيات الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن المشاركين في الفعاليات للقيادة الرشيدة على ما وجدته وتجده الفعاليات من دعم ومساندة ورعاية أسهمت في تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذها وإبراز جهود أبطال الحد الجنوبي من أفراد القوات المسلحة والقطاعات العسكرية، بمشاركة أسر وذوي الشهداء لنقل صورة متكاملة ومشاهد عن أبطالنا المرابطين الذين يضحون بأرواحهم لينعم المواطن والمقيم بالأمن والطمأنينة، والتعريف بما يقوم به الجنود الأشاوس ويقدمونه من بطولات وتضحيات لنصرة الدين والدفاع عن الوطن والمقدسات.وبين أن الفعاليات ستتواصل بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن ناصر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للفعاليات للتعريف بالجهود والأعمال البطولية لقواتنا العسكرية من خلال معرض القوات المسلحة والقطاعات العسكرية السعودية , المخصص لآليات ومعدات الجيش السعودي وحرس الحدود.وأضاف أن الفعاليات تشمل العديد من المعارض التوعوية لعدد من الإدارات، بالإضافة إلى فقرات إبداعية وفنية ومبادرات ومعرض فني تشكيلي، وحملة للتبرع بالدم، فضلًا عن توقيع رسالة عملاقة موجهة لرجال وأبطال الحد الجنوبي، داعيًا أهالي منطقة جازان لزيارة الفعاليات والاطلاع على جهود الأبطال وتضحياتهم في الحد الجنوبي.إثر ذلك ألقى الشاعر النقيب مشاري القحطاني قصيدة شعرية بالمناسبة , ثم توالت فقرات الحفل من عروض مسرحية وأخرى مرئية تبرز البطولات والمهام التي يقوم بها جنودنا البواسل.وفي ختام الحفل سلم سمو أمير منطقة جازان الهدايا التذكارية والشهادات التقديرية للمصابين من أفراد القوات المسلحة وحرس الحدود وأبناء وأسر الشهداء , والجهات الحكومية والإعلامية الراعية والمشاركة في فعاليات "فخر واعتزاز " , فيما تسلم سموه هدية تذكارية .وأعرب سمو أمير المنطقة عقب الحفل عن سعادته برعاية انطلاق الفعاليات في موسمها الثاني , مقدراً للقائمين عليها اختيار منطقة جازان لتكون المحطة الثانية لإقامة الفعاليات ومنوها سموه بمستوى التنفيذ وسمو الهدف.وأكد سموه أهمية الفعاليات وما تسعى لتحقيقه , في ابراز الأعمال والمهام الجسام التي يقوم بها جنودنا البواسل والتضحيات الكبيرة التي يبذلونها لنصرة الدين وحماية المقدسات وضمان أمن وسلامة الوطن والمواطن , سائلاً الله تعالى أن يمد الجميع بالعون والتوفيق .// انتهى //13:35ت م