السيح 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسوقع مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمدينة السيح بمحافظة الخرج مذكرتي تفاهم مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب ، وإدارة الخدمات التمريضيه بالمديرية العامة الشؤون الصحية بمنطقة الرياض ، وذلك في مقر المستشفى .ووقع مذكرتي التفاهم مؤخرا مدير المستشفى الأخصائي فهد بن محمد الممخور ، ومن جانب صحة الرياض مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب الدكتور أنور العنزي ، و مدير إدارة الخدمات التمريضية فاطمه الذياب.وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تقييم البرامج على مستوى مستشفيات منطقة جنوب الرياض في شهادة الاختصاص الطبية "الزمالات" ، ودراسة احتياج مستشفيات الخرج ومستشفيات محافظات جنوب المنطقة من البرامج التخصصية والتدريبية لجميع الفئات العاملة ، والعمل على صياغة واستحداث برامج زمالات بتخصصات جديدة ، وبرامج دبلومات تخصصية تستهدف موظفي وخريجي التمريض بشكل خاص.وتضمنت مذكرتي التفاهم إطلاق مبادرة "إمتداد" وتتركز على ثلاث محاور رئيسية ، هي "التوسع في إفتتاح برامج الزمالة الطبية ، واستحداث الدبلومات التمريضية على مستوى مستشفيات منطقة جنوب الرياض تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية التي ستقام في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالسيح ليمنح درجة "أخصائي أول" من الفئات التمريضية الذي يعادل درجة الماجستير وظيفياً ، والعمل على توأمة مستشفيات المنطقة الأمر الذي سينعكس على تطوير هذه البرامج بشكل عام وعلى المعارف والمهارات للعاملين بشكل خاص.وأوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالسيح أن مبادرة "إمتداد" تأتي تواصلاً لما تقوم به وزارة الصحة ممثلة بـ"صحة الرياض" من تطوير لمهنة التمريض ومنسوبيها ، من خلال تعزيز القدرات والكفاءات الأساسية ، من خلال تحسين بيئة العمل وتحقيق أعلى معايير الجودة من خلال تحسين جودة الخدمة التمريضية ، وتعزيز العمل الصحي المشترك ، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية كونها الاستثمار الحقيقي من أجل تعزيز الصحة وسلامة المرضى.من جهته أوضح مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب في صحة الرياض أن المديرية تعتزم التوسع في مختلف البرامج الصحية وصياغة برامج شهادة الاختصاص والزمالات الطبية بمختلف فئاتها ولجميع الممارسين الصحيين بمستشفيات الخرج ومستشفيات محافظات جنوب منطقة الرياض ، والتركيز على البرنامج الخاصة بالتمريض التي تعد الأحدث على مستوى المنطق ، الذي سيعطي فرص متاحة أكثر للعاملين والخريجين للحصول على الفرص والانخراط بهذه البرامج التدريبية ضمن مبادرة "إمتداد" التي ترفع كفاءات ومستوى المنشآت الطبية بالمنطقة وتعزز المهارات والمعارف الواجب توفرها للعاملين وفق أحدث الأساليب العلمية التدريبية والنظم الحديثة للبرامج التدريبية.من جهتها أوضحت مدير إدارة الخدمات التمريضيه بصحة الرياض أن هذا البرنامج سينعكس على نوعية البرامج التدريبية لمختلف الفئات التمريضية، والتي ستخدم مستشفيات منطقة جنوب الرياض في التعليم المستمر ورفع مستوى وكفاءة العاملين مما ينعكس على جودة الخدمات التمريضية.يذكر مستشفى الملك خالد بمدينة السيح يعد مرجعاً طبياً لمستشفيات الخرج ومحافظات جنوب منطقة الرياض.// انتهى //13:39ت م