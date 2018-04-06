الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واساستقبل معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه، سفير دولة إريتريا لدى المملكة محمد عمر محمود.كما استقبل معاليه سفير جمهورية صربيا لدى المملكة محمد يوسف سباهتش.وجرى خلال الاستقبالين، تبادل الحديث حول التعليم بشقيه العام والجامعي والبرامج المقدمة،إضافة إلى سبل الإفادة من الخطط التطويرية التي تنفذها مؤسسات التعليم .// انتهى //13:51ت م