الباحة 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واستجري الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة يوم الأربعاء القادم اختبارات برنامج التقييم الدولي للطلاب لأكثر من 89 طالباً وطالبة من مدارس المنطقة ، وذلك بمتوسطة آل فاضل وثانوية دار الفيصل الأهلية في قطاع البنين ، وفي مدرسة مارية القبطية ومدرسة السيدة عائشة في قطاع البنات.واطلع مساعد المدير العام لتعليم الباحة لشؤون تعليم البنين الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، أمس على استعدادات مدارس البنين التي سيعقد بها الاختبار ، مؤكداً على بذل الجهود لإجراء الاختبارات في أجواء مميزة .وبين الدكتور الزهراني أهمية اختبارات PISA، التي تكمن في تحديد مدى اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات التي تلزمهم في حياتهم في مجالات العلوم، والرياضيات، واللغة العربية، بهدف تطوير مؤشرات مدى نجاح النظام التربوي في إعداد الطلاب في سن 15 عاماً، علاوة على ما تضطلع به من دور مهم في تقييم المعرفة، والمهارات، والاتجاهات التي تعكس التغيرات الحالية في المقررات التعليمية، وكذلك الاعتماد على قياس قدرة الطلاب في توظيف المعرفة بالمواقف الحياتية اليومية.// انتهى //13:54ت م