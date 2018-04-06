عمّان 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم ، تصريحات وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي عقد في العاصمة الأذريّة باكو، وتأكيدات الأردن للتصدّي لجميع محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة وفي القدس الشرقية عمومًا .وأشارت صحف الجمعة ، إلى توافق الرؤى بين الأردن وألمانيا على مأسسة عملية حوار سياسية استراتيجية دورية، توفر إطارًا مؤسساتيًا لبحث تطوير التعاون الثنائي وزيادة التنسيق إزاء القضايا الإقليمية في المنطقة .وواصلت ، اهتمامها بالأوضاع الإقليمية حيث تحدثت عن الوضع في فلسطين والعراق وسوريا .// انتهى //14:26ت م