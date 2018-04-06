بيروت 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسحذرت منظّمة الأمم المتحّدة للطفولة في لبنان (اليونيسف) من أنّ حياة أطفال لبنان في خطر بعد أن دقّت جرس إنذار تفشّي مرض الحصبة في البلاد مناديةً بضرورة تأمين دعم مالي قدره خمسة ملايين دولار أمريكي من أجل مواجهة هذا التفشّي .وشددّت المنظّمة الداعمة لحقوق الطفل في بيان على أهمّية حصول جميع الأطفال على اللقاحات مجانًا ودون أي عوائق، وأعلنت عن تزويد لبنان بلقاحات مجانية لجميع الأطفال في البلاد على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية .وحذرت اليونيسف من تراجع التمويل لمواجهة هذا المرض بين الأطفال وأكدت أن عدم قدرتها على الاستجابة لتفشي مرض الحصبة يضع حياة الأطفال على المحك .وكانت وزارة الصحة العامة اللبنانية، قد أعلنت الشهر الماضي، تفشي عدوى الحصبة في أربعة مناطق لبنانية ففي حين سجّل العام 2017، 130 إصابة بالحصبة في لبنان، شهدت الأسابيع الإثني عشر الأولى من عام 2018 م وحدها 184 حالة، غالبيتهم من اللبنانيين .وناشدت اليونيسف ، الدول المانحة توفير الدعم المالي، وقدره 5 ملايين دولار أمريكي، من أجل التمكن من الاستجابة لتفشي هذه الأمراض ومنع انتشار الأمراض الأخرى التي تهدد حياة الأطفال في لبنان .وأكدت اليونيسف أنها تعمل مع منظّمة الصحّة العالمية ووزارة الصحّة اللبنانية على ضمان مواجهة تفشي الحصبة بين الأطفال، وتوقعت أن يكون إرتفاع مستوى الفقر وتفاقم الظروف المعيشية من الأسباب التي أدّت إلى انتشار الحصبة حاليًا .// انتهى //14:27ت م