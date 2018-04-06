نجران 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسيقيم ميدان الهجن بمنطقة نجران غداً، السباق الصيفي السابع ضمن سباقات الهجن للموسم الحالي .وأوضح مدير الميدان حسين بن سالم آل صبيح، أن السباق يتكون من 18 شوطاً ، خصصت أربعة أشوط منها لفئة المفاريد "تأهيل" ،ومسافتها كيلو و 500 متر، وأربعة أشواط لفئة المفاريد بدون تأهيل ومسافتها كيلو و500 متر فيما خصصت ستة أشواط لفئة المفاريد "تأهيل ومسافتها كيلو و 200 متر وأربعة أشواط لفئة "صعوب "،ومسافتها كيلو و 200 متر.// انتهى //14:35ت م