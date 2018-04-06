عام / ميدان الهجن بنجران يقيم غداً حفل سباقه الصيفي السابع للموسم الحالي
الجمعة 1439/7/20 هـ الموافق 2018/04/06 م واس
نجران 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واس
يقيم ميدان الهجن بمنطقة نجران غداً، السباق الصيفي السابع ضمن سباقات الهجن للموسم الحالي .
وأوضح مدير الميدان حسين بن سالم آل صبيح، أن السباق يتكون من 18 شوطاً ، خصصت أربعة أشوط منها لفئة المفاريد "تأهيل" ،ومسافتها كيلو و 500 متر، وأربعة أشواط لفئة المفاريد بدون تأهيل ومسافتها كيلو و500 متر فيما خصصت ستة أشواط لفئة المفاريد "تأهيل ومسافتها كيلو و 200 متر وأربعة أشواط لفئة "صعوب "،ومسافتها كيلو و 200 متر.
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14:35ت م