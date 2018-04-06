جنيف 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في جنيف أمس، مستشار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية توماس ستال ، وذلك على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحةلتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال العمل الإنساني ومساعدة الشعوب المحتاجة والمشروعات التنموية في الدول المنكوبة ومناطق الصراعات.وقدم معاليه نبذة عن المركز وبرامجه الإنسانية والتنموية في مختلف دول العالم وبالأخص اليمن، وكذلك خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن وجهود المملكة ودول التحالف في دعم وفتح جميع المعابر اليمنية التي بلغ عددها 21 معبرا بحريا وبريا وجويا.وأشاد توماس ستال بجهود المملكة وبرسالة المركز الإنسانية ودوره في دعم الدول المحتاجة .// انتهى //14:43ت م