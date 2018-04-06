الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واساستقبل معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري أمس في مدينة تدريب الحرس الملكي بالثمامة، معالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد ،بمناسبة العرض السنوي للدورات المنعقدة في معهد الحرس الملكي للأمن والحماية بالثمامة، وتخريج عدد من دورات الفرد الأساسي .واستهل الفعالية بتقديم عروض حية في جناح الرماية بالمعهد اشتملت على رماية القناصة والرماية التكتيكية ومهارات صد الهجوم والرماية من العربات والدرجات النارية ، إضافة إلى رماية الطيران الأمني بالحرس الملكي على الأهداف الثابتة والمتحركة .بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً حياً لدورات مهارات وأساليب الاقتحام ،متضمنة مهارات التعامل مع الإرهابيين في المباني والمدن وتخليص الرهائن والنزول من الطائرات العامودية واستخدام القناصة في السيطرة عل الهجوم المباغت .وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة بدئ بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى قائد معهد الحرس الملكي للأمن والحماية اللواء محمد بن فهد الهديان، كلمة رحب فيها بالحضور وثمّن مشاركتهم نجاحات المعهد ،مبيناً أهمية التدريب ومواصلة التطوير مشيداً بما وصل إليه معهد الحرس الملكي من تطور وتميز واحترافية على جميع الأصعدة العلمية والتدريبية حتى أصبح خريجو المعهد يشار لهم بالاحترافية والتميز في جميع المحافل والمهمات الموكلة لهم.وأوضح أن هذا التميز جاء بفضل الله ثم بفضل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبمتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والاشراف المباشر من معالي رئيس الحرس الملكي، سائلا الله تعالى أن يحفظ للمملكة عزها واستقراره .بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً حيا لدورة القيادة التخلصية التي عقدت لسائقي المراسم الملكية وعرضاً لفرضيات أمن وحماية الشخصيات وصد الهجوم ،أعقبه استعراض رمزي لمعدات وآليات الحرس الملكي وعرض للطيران الأمني بالحرس الملكي.وفي ختام الحفل قدمت الشهادات والهدايا التذكارية والتقطت الصور بهذه المناسبة .حضر الحفل عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكرين وكبار ضابط الحرس الملكي .وعدد من منسوبي المراسم الملكية.// انتهى //14:46ت م