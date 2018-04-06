جنيف 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس الأول مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات ( إيكو ) كريستوس ستيليانيدس ، على هامش المؤتمرالدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وأطلع الدكتور الربيعة مفوض الاتحاد الأوروبي على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمختلف دول العالم خاصة اليمن وكذلك اللاجئين السوريين واليمنيين.وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المحتاجين والمتضررين من الأزمات حول العالم.// انتهى //14:49ت م