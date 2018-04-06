أبها 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسشارك المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم في فعاليات مؤتمر "الدراسات العليا في الجامعات السعودية : الواقع وآفاق التطوير" الذي نظمته جامعة الملك خالد بأبها بحضور عدد من المهتمين والباحثين من منسوبي الجامعات السعودية .وقدم نائب المدير التنفيذي للاعتماد المؤسسي في المركز الدكتور صالح الغامدي خلال المؤتمر عرضاً حول معايير الاعتماد الأكاديمي لبرامج الدراسات العليا، تضمن تعريفاً بالإجراءات والخطوات التي اتبعها المركز لبناء المعايير، مستعرضًا أبرز هذه المعايير .وخلال المؤتمر كرم معالي مدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي نائب المدير التنفيذي بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور صالح الغامدي .//انتهى//15:20ت م