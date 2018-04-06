المدينة المنورة 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسأدى ضيوف المجموعة الثانية عشرة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, اليوم صلاة الجمعة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة، مبتهلين إلى المولى القدير أن يتقبل منهم صالح أعمالهم وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لكل خير ورشاد، وأن يجمع كلمة المسلمين ويوحد صفهم على الخير والهدى.ورفع الضيوف شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - على استضافتهم ضمن هذا البرنامج المبارك، لأداء مناسك العمرة وقضاء عدة أيام في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والصلاة في الحرمين الشريفين، منوهين بما قدم لهم من خدمات متميزة من حين مغادرتهم بلادهم ووصولهم إلى المدينة المنورة.وأكدوا أهمية برنامج العمرة والزيارة في تحقيق مزيد من التواصل مع كافة الشخصيات والمؤثرين من قارة أوروبا بخاصة ومختلف أنحاء العالم بعامة، وما يندرج تحت مضلة البرنامج من ملتقيات علمية وثقافية سوف تساهم في مناقشة عدد من قضايا الأمة الإسلامية وتحدياتها، خصوصاً في الوقت الراهن حيث تتنامى ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم.// انتهى //17:36ت م