تبوك 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسنظم قسم التربية البدنية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس, ورشة عمل بعنوان "دور قائد المدرسة الفني والإداري تجاه برامج التربية البدنية وأنشطتها"، ضمن مشاريع استراتيجية تطوير الرياضة المدرسية، وذلك بمقر مدرسة عباد بن بشر بتبوك.واستهدفت الورشة التي نفذها المشرف التربوي سفير تطوير الرياضة المدرسية عبدالله بن يوسف البوق, قادة المدارس ومعلمي التربية البدنية بمدارس المنطقة.// انتهى //17:48ت م