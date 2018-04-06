سياسي / وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني يلتقي وزير الخارجية اللبناني
الجمعة 1439/7/20 هـ الموافق 2018/04/06 م واس
لندن 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واس
التقى وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت اليوم ، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ، وذلك على هامش أعمال مؤتمر "سيدر" الذي انطلق اليوم في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهدف جمع استثمارات وقروض للبنان من أجل تمويل مشاريع البنى التحتية .
وأكد الوزير البريطاني خلال اللقاء، التزام بلاده تجاه دعم استقرار وازدهار لبنان .
وأشار بيرت - وفقًا لبيان وزارة الخارجية البريطانية - إلى أن استضافة لبنان لأعلى نسبة من اللاجئين هو ما دعا بريطانيا منذ عام 2012م لتقديم أكثر من 543 مليون جنية إسترليني من المساعدات الإنسانية والتنموية دعمًا للبنان .
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17:55ت م