لندن 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسالتقى وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني ألستر بيرت اليوم ، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل ، وذلك على هامش أعمال مؤتمر "سيدر" الذي انطلق اليوم في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بهدف جمع استثمارات وقروض للبنان من أجل تمويل مشاريع البنى التحتية .وأكد الوزير البريطاني خلال اللقاء، التزام بلاده تجاه دعم استقرار وازدهار لبنان .وأشار بيرت - وفقًا لبيان وزارة الخارجية البريطانية - إلى أن استضافة لبنان لأعلى نسبة من اللاجئين هو ما دعا بريطانيا منذ عام 2012م لتقديم أكثر من 543 مليون جنية إسترليني من المساعدات الإنسانية والتنموية دعمًا للبنان .// انتهى //17:55ت م