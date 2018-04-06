باريس 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسانطلقت اليوم أعمال مؤتمر باريس الدولي لدعم الاقتصاد اللبناني بمشاركة 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية الذي يحمل اسم "باريس 4" .وافتتح المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان ورئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بحضور وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير وسينضم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمؤتمر حيث سيعقد جلسة مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أن يلقيا كلمتيهما الختامية للمؤتمر .// انتهى //17:55ت م