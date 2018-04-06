بروكسل 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسدعت الصين الاتحاد الأوروبي اليوم إلى اتخاذ موقف مشترك ضد السياسة الحمائية الأمريكية .وجاءت الدعوة الصينية إلى بروكسل في الوقت الذي حذر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يفرض رسوم إضافية قدرها 100 مليار دولار (86 مليار يورو) على واردات الصين مما يثير مخاوف جديدة من نشوب حرب تجارية عالمية .وقال رئيس البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل تشانغ مينغ في بيان وزعه على وسائل الإعلام إنه "يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف واضح ضد الحمائية ، والحفاظ بشكل مشترك على النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على القواعد ، والحفاظ على الاقتصاد العالمي على مسار سليم ومستدام" .وأوضح أن هذه التحركات الحمائية تحت ذريعة الأمن القومي ستقوض مصداقية النظام التجاري متعدد الأطراف الذي يرتكز على منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري العالمي القائم على القواعد .// انتهى //17:57ت م