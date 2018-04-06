عام / انفجار سيارتين مفخختين عند نقاط تفتيش في مقديشو
الجمعة 1439/7/20 هـ الموافق 2018/04/06 م واس
مقديشو 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واس
أصيب العديد من أفراد قوات الأمن ويخشى من سقود المزيد من الضحايا في انفجار سيارتين مفخختين اليوم عند نقاط تفتيش في العاصمة الصومالية .
وقال المسؤول بالشرطة الصومالة محمد ضاهر في تصريح له إن قوات الأمن اعترضت المهاجم الانتحاري الأول، مما دفعه لتفجير سيارته وأصيب ثلاثة ضباط .
وبعد وقت قصير من حدوث الانفجار الأول، انفجرت سيارة مفخخة أخرى قبالة تقاطع قريب طبقًا لما ذكره مسؤول الشرطة علي حسن كولميي ، مرجحًا سقوط ضحايا في ذلك الهجوم .
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17:58ت م