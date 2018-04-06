مقديشو 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسأصيب العديد من أفراد قوات الأمن ويخشى من سقود المزيد من الضحايا في انفجار سيارتين مفخختين اليوم عند نقاط تفتيش في العاصمة الصومالية .وقال المسؤول بالشرطة الصومالة محمد ضاهر في تصريح له إن قوات الأمن اعترضت المهاجم الانتحاري الأول، مما دفعه لتفجير سيارته وأصيب ثلاثة ضباط .وبعد وقت قصير من حدوث الانفجار الأول، انفجرت سيارة مفخخة أخرى قبالة تقاطع قريب طبقًا لما ذكره مسؤول الشرطة علي حسن كولميي ، مرجحًا سقوط ضحايا في ذلك الهجوم .// انتهى //17:58ت م