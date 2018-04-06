تونس 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسافتتح وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين اليوم ، فعاليات الدورة الـ 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب ، الذي يقام بمشاركة 775 ناشرًا يمثلون 32 بلدًا عربيًا وأجنبيًا من بينها المملكة .وتوقف الوزير التونسي خلال جولته في المعرض عند جناح المملكة حيث كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي والملحق الثقافي بالسفارة الدكتور محمد بن مضحي التوم .واطلع خلال الزيارة على محتويات الجناح الذي يضم أقسامًا لعدد من الجهات الثقافية والتعليمية في المملكة التي تقدم مجموعة كبيرة من الكتب والدوريات العلمية الهادفة إلى التعريف بالحركة العلمية والثقافية والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها المملكة في شتى المجالات .واستمع إلى شرح من معلم الخط العربي بالحرم المكي الشريف إبراهيم العرافي عن فنون الخط العربي وأنواعه ومبادئ الرسم والتشكيل والوسائل المستعملة فيه .وأعرب وزير الثقافة التونسي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن إعجابه بالإصدارات والكتب الموجودة داخل الجناح وبالمشاركة المتميزة للمملكة في كل دورات معرض تونس الدولي للكتاب ، وما تقدمه من إسهامت فعالة من خلال نوعية الكتب المعروضة والطباعة الفاخرة للمصحف الشريف واللوحات التي تقدم تراث المملكة في صورة ممتازة وتعرف به من خلال أوجه متعددة منها تقديم المخطوط العربي ، مؤكدًا أن هذه المشاركة السنوية تترجم الرغبة في التواصل والتبادل الحضاري والثقافي بين تونس والمملكة وبين الدول العربية عامة .من جانبه، شدّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي في تصريح مماثل على أهمية معرض تونس الدولي للكتاب على المستويين العربي والدولي ، مشيرًا إلى أن المملكة تشارك هذا العام بنحو 14 جهة حكومية وثلاثة معارض تتضمن معرضًا لنماذج مختارة من التراث السعودي وآخر يجسد عددًا من الإصدارات الخاصة بالنساء السعوديات في مختلف المجالات ومعرضًا للطفل ، إضافة إلى وجود خطاط الحرم المكي إبراهيم العرافي .وبين السفير العلي أن الإضافات التي تقدمها المملكة في كل دورة من دورات معرض تونس الدولي للكتاب استقطبت ولا تزال عددًا من رواد المعرض، مشيرًا إلى أن هذه المشاركات تأتي في إطار إبراز النهضة العلمية والثقافية التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ والحرص على التواصل الثقافي والحضاري مع بقية الأمم والشعوب .يذكر أن مجموعة من النشاطات والفعاليات الثقافية والندوات الفكرية ستعقد على هامش الدورة الحالية لمعرض تونس الدولي للكتاب التي تستمر عشرة أيام ، إضافة إلى تكريم عدد من الكتاب والروائيين التونسيين والعرب .م ك // انتهى //17:57 ت م 14:57جمت NNNN17:59ت م