خان يونس 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم ، استشهاد الشاب اسامة خميس قديح (37 عامًا) برصاص قوات الاحتلال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة .وأشارت إلى أن الشهيد قديح أصيب برصاصة حية مباشرة في الرأس ما أدى إلى استشهاده، فيما أصيب أكثر من 80 مواطنًا فلسطينيًا بالرصاص الحي والاختناق، اثنان منهم بحال الخطر الشديد جراء إصابتهم بأعيرة حية في الرأس خلال المسيرات السلمية التي انطلقت شمال وشرق قطاع غزة اليوم ضمن فعاليات إحياء يوم الأرض، وتاكيدًا على حق العودة .// انتهى //18:01ت م