بروكسل 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واسأجرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني اليوم اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية اليابان تارو كونو .وناقش الجانبان خلال الاتصال ، الوضع في شبه الجزيرة الكورية في ضوء التطورات الأخيرة واتفقا على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق نزع السلاح النووي الكامل والقابل للتحقق منه وعدم الرجوع عنه في شبه الجزيرة الكورية.وتطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي واليابان ، لا سيما اتفاقية الشراكة الاستراتيجية واتفاق الشراكة الاقتصادية .// انتهى //18:02ت م