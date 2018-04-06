بيت لحم 20 رجب 1439 هـ الموافق 6 أبريل 2018 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثلاثة فتية فلسطينيين خلال مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم .وأفاد مصدر أمني في بيت لحم، بأن مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال اندلعت على المدخل الشمالي لبيت لحم، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع دون أن يبلغ عن إصابات .وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال المواجهات ثلاثة فتية فلسطينيين لم تعرف هوياتهم بعد .// انتهى //18:03ت م