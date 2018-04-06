مأرب 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسنفَّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول ، رحلة ترفيهية إلى مواقع سياحية وأثرية في مدينة مأرب شرق اليمن للأطفال الذين زجت بهم الميليشيات الحوثية في ساحات القتال، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين في اليمن، والممول من المركز وتنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني في عدد من محافظات اليمن، ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.وتعرف الأطفال المجندون من محافظات يمنية عدة، على سد مأرب العظيم إضافة إلى الموقع الأثري عرش بلقيس , مستمعين إلى شرح تفصيلي عن أهمية الموقعين التاريخيين وعن حضارة ممتدة إلى آلاف السنين ، كما استمتعوا باللعب والمسابقات الترفيهية والثقافية، سعياً من المركز لإبعادهم عن الصدمات النفسية والسلوك العدواني، وإعادتهم إلى أجواء الطفولة التي افتقدوها.ويأتي ذلك إطار المشروعات التي يقدمها المركز للأشقاء باليمن في كافة القطاعات والتي بلغت 217 مشروعًا شملت كافة المحافطات اليمنية دون استثناء.// انتهى //18:28ت م