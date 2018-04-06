الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسحقق المنتخب السعودي للمبارزة في سلاح السيف (السايبر) المركز 22 في منافسات بطولة العالم للمبارزة تحت 20و17 عام المقامة حالياً في مركز كاتوليكا الرياضي بمدينة فيرونا الإيطالية.وخرج الأخضر بصعوبة من المنتخب البريطاني اليوم في الدور الـ 32 ، بعد أن قدم لاعبوه عادل المطيري وأحمد القديحي وعلي البحراني، مستوى مميز بإشراف المدرب السعودي فؤاد الناصري.وسيستهل لاعبا المنتخب السعودي عبدالملك الأومير وعلي البنعلي غداً مشوارهما في منافسات سلاح الشيش (الفويل) تحت إشراف المدرب محمد بن عزيزة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.// انتهى //18:43ت م