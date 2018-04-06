الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واستوج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام سلمان الأسمري الفائزين في بطولة الاتحاد السعودي للفئات السنة التي أقيمت في ميدان مدارس الرواد العالمية بمدينة الرياض و اختتمت منافساتها أمس بمشاركة أكثر من 50 رامي من مختلف مناطق المملكة.وتمكن الرامي عبدالرحمن الراشد من تحقيق المركز الأول و الميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 18 متر ، فيما نال محمد حلوة المركز الثاني و حل ثالثاً محمد مذكور فيما حقق الرامي عبدالله الجبر ذهبية منافسات الناشئين لمسافة 18 متر و حل ثانياً نور الدين محمد حسن و ثالثاً علي الغامدي .وفي منافسات البراعم لمسافة 10 متر تمكن الرامي داني هشام من الفوز بالميدالية الذهبية وحقق الميدالية الفضية محمد غندورة ونال البرونزية يوسف حابس .// انتهى //18:44ت م