رياضي / اختتام بطولة الاتحاد السعودي للسهام للفئات السنة بالرياض
الجمعة 1439/7/20 هـ الموافق 2018/04/06 م واس
الرياض 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واس
توج نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام سلمان الأسمري الفائزين في بطولة الاتحاد السعودي للفئات السنة التي أقيمت في ميدان مدارس الرواد العالمية بمدينة الرياض و اختتمت منافساتها أمس بمشاركة أكثر من 50 رامي من مختلف مناطق المملكة.
وتمكن الرامي عبدالرحمن الراشد من تحقيق المركز الأول و الميدالية الذهبية في منافسات القوس الأولمبي لمسافة 18 متر ، فيما نال محمد حلوة المركز الثاني و حل ثالثاً محمد مذكور فيما حقق الرامي عبدالله الجبر ذهبية منافسات الناشئين لمسافة 18 متر و حل ثانياً نور الدين محمد حسن و ثالثاً علي الغامدي .
وفي منافسات البراعم لمسافة 10 متر تمكن الرامي داني هشام من الفوز بالميدالية الذهبية وحقق الميدالية الفضية محمد غندورة ونال البرونزية يوسف حابس .
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18:44ت م