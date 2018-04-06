تبوك 20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسانطلقت مساء أمس فعاليات مهرجان "خيل وهيل" بمدينة تبوك في نسخته الثامنة، تحت رعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة, وتنظيم مركز بن عاصي للفروسية والتراث، وذلك بضاحية دمج غرب مدينة تبوك.وحملت روزنامة المهرجان الذي يستمر لعشرة أيام، تطورًا ملحوظاً في نسخته الجديدة من خلال إشراك المسرح بالتعاون مع المسرحيين من أبناء المنطقة في فعالياته التي جمعت مابين المتعة والترفيه والإثارة، حيث تضمنت الفعاليات التي تقام بمركز بن عاصي للفروسية والتراث بمدينة تبوك، عروض السيارات القديمة والمعدلة، والمتحف التاريخي الذي يحتضنه المركز منذ سنوات عدة، كما ضمت إقامة معرض خاص بالتصوير الضوئي، وآخر للفن التشكيلي بعنوان " حكاية خيل "، ومشاركة يومية لفرقتي الرفيحي والدحه والتي تعبر عن هوية المنطقة الفنية، إضافة إلى سوق شعبي خاص بالأسر المنتجة .ويهتم مهرجان " هيل وخيل " بالتاريخ والإرث الحضاري لمنطقة تبوك، ويحتوي على أجنحة تستعرض مصنوعات يدوية قديمة ومقتنيات أثرية، بالإضافة إلى مايحظى به من إقبال كبير من أهالي المنطقة والمهتمين بعراقة " تبوك " حضاريًا وتاريخياً عامًا بعد عام .// انتهى //19:14ت م