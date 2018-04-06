أحد المسارحة20 رجب 1439 هـ الموافق 06 أبريل 2018 م واسينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا, ست محاضرات دعوية تلقيها مجموعة من الداعيات وطالبات العلم في عدد من الدار النسائية الواقعة ضمن نطاق عمل المكتب.حيث تلقي المحاضرة الأولى فاطمة موسى سهلي بعنوان" الصلاة أهميتها ووجوب المحافظة عليها" وذلك بدار الشيماء بالظبرة٢ , والمحاضرة الثانية بعنوان" أسماء الله الحسنى" تلقيها أفراح إبراهيم شعبي, بدار ام المؤمنين أم كلثوم بالقائم, فيما تأتي المحاضرة الثالثة بعنوان" بر الوالدين" تلقيها منى بجوي, وذلك بدار فاطمة الزهراء بأحد المسارحة، والمحاضرة الرابعة في دار أم حاني بسوق الليل بعنوان" شكر الله على النعمة" تلقيها عائشة ضامري, فيما تأتي المحاضرة الخامسة بعنوان" فضل الاستغفار وأثارة" تلقيها حنان موسى سهلي بدار أسماء بنت أبي بكر بقرية الحصامة التابعة لمحافظة أحد المسارعة.وتختتم المحاضرات محاضرة بعنوان" فضل سورة الفاتحة" تلقيه فاطمة حامضي بدار حبيبة بنت عبدالله بالحوراني.وتأتي المحاضرات التي ستقام بعد صلاة العشاء ضمن البرامح والنشاطات النسائية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //19:14ت م